Se cumple un año del fallecimiento de Españeta

Un 14 de octubre de 2020 se marchaba una de las grandes leyendas del valencianismo. Bernardo España Edo "Españeta" nos dejaba tras una vida entera dedicada a su Valencia. Como él mismo reconocía en la sección "Álbum de cromos" del programa Onda Deportiva Valencia "Prácticamente me he criado ahí. Empecé de recogepelotas pero a la semana ya me metieron dentro. 50 años he estado en el Valencia. A veces dormía en mi cuarto de trabajo en Mestalla".

Homenajes

Muchos fueron los homenajes que se le tributaron una vez fallecido. Todos merecidos. La puerta número 12 de Mestalla está dedicada a la figura de Españeta y el vestuario del estadio lleva su nombre. Grandes futbolistas que compartieron vestuario con él recordaban con mucho cariño su figura. "Siento mucho su fallecimiento. Era una de las personas más queridas del valencianismo por su carisma. Me ayudó mucho" comentaba David Villa mientras que para Rubén Baraja "hablar de Españeta era hablar de valencianismo. Era un símbolo".

Álbum de cromos

Aquí podrás encontrar la entrevista completa que le hicimos en Onda Deportiva Valencia antes de su fallecimiento en la que cuenta múltiples anécdotas vividas en su larga etapa como valencianista. "Yo he nacido para el Valencia y moriré para el Valencia" afirmaba.