Así se gestó la llegada de Javi Pereira

El gol de Rochina con el Granada ante el Sevilla que colocaba al Levante UD en puestos de descenso aceleró la destitución de Paco López y en ese preciso instante, en la reunión del consejo que decidió el cese de funciones del técnico de Silla ya se expusieron diferentes nombres como candidatos a la sucesión en el banquillo.

Se pusieron propuestas en la mesa por parte de la dirección deportiva donde estaba el que finalmente ha sido el elegido Javi Pereira. Junto a ese nombre que expuso y defendió David Navarro, cabeza junto a Manolo Salvador de la dirección deportiva levantinista.

Mas nombres además de Pereira

Había mas nombres, de hecho un entrenador al que se llamó fue a Diego Martínez ex entrenador del Granada que les dijo que estaba esperando a un equipo inglés y que si no salía en el mercado invernal si necesitaban de sus servicios, atendería la llamada de los granotas.

Tras el no de Diego Martínez quedaron dos nombres, Francisco Rodríguez Vilches "Francisco", ex del Girona y Huesca entre otros, y Javier Pereira y la decisión, no por unanimidad, estaba tomada en el consejo, sería el segundo entre otras razones por conocer el club tras su estancia como segundo técnico de Juan Ignacio Martínez en la mejor época de los levantinistas.

La negociación

La negociación se puso en marcha aunque Pereira ya había recibido una llamada entes de la salida de Paco López para trabajar en conocer al equipo ya que partía con posibilidades en el caso de que se diera lo que se dio, algo habitual en este tipo de contextos.

El pacense llega en los próximos días y lo hará con trabajo adelantado ya que tendrá a Pedro López como asistente y que ya trabaja con el equipo, un equipo de trabajo que firma lo que resta de temporada con la opción de un año más en caso de salvación, aunque fuentes consultadas nos indican que existe una clausula de penalización en caso de que el club que preside Quico Catalán decidiera no continuar con el que ya es nuevo entrenador de los blaugranas