El Granada CF despide entre lágrimas a Diego Martínez. Onda Deportiva Granada 28/05/2021

Hoy ha sido un día muy triste para el granadinismo. Tras el mazado por la marcha de Diego Martínez, anunciada anoche, ha llegado el acto de despedida. Emoción, lágrimas, tristeza, esta mañana hemos vivido uno de los momentos más inolvidables de la historia de este club en sus más de noventa años de historia. Diego no ha querido entrar en detalles. Un pacto entre las partes ha obligado a dar una gruesa capa de pintura a lo que ha sido una decepción. El mejor técnico que hemos tenido en Granada se había ilusionado con que la propiedad china del club hiciera este año un esfuerzo económico, para llevar a cabo un proyecto deportivo que estuviera a la altura de las últimas consecuciones. Pero nada más lejos de la realidad. El Granada posee el presupuesto que puede y la propiedad no va a socorrer una situación heredada, que se verá obligada a corto plazo a hacer frente a deudas no satisfechas por el anterior presidente. Las costuras económicas no dan para más y el proyecto que nos espera esta temporada próxima temporada se llena de dudas. Una auténtica pena, pero las empresas y el fútbol es así.

Diego Martínez ha renunciado a un suculento contrato, cercano a los 2 millones de euros (brutos) por temporada, pero no ha querido participar en un asunto en el que hay mucho más de teatro que de realidad. Diego entiende que el crecimiento económico ha llegado de la mano de los éxitos deportivos y no de la gestión ni de una inversión manifiesta por parte de la propiedad. Él hubiera querido que las cosas hubieran sido de otra manera, pero según ha manifestado, la situación le invita "a dar un paso al lado para que el crecimiento del club se experimente con otras personas".

La alternativa a nuestro técnico por excelencia, parece que puede ser bien Pacheta, o Mendilíbar, o quien sea. Veremos a ver.

Hoy lloramos por la marcha de nuestro Diego Martínez. El se va al paro y yo me quedo bastante preocupado. De todo esto y mucho más hablamos en nuestro programa de hoy.