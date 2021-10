Hoy con Léleman venía pensando en... la elección de Javi Pereira

Hoy con Leleman venia pensando en… la elección de Javi Pereira como nuevo entrenador del Levante.

Vaya por delante que no me gusta prejuzgar. Hace un par de días pedí disculpas precisamente por eso, por prejuzgar. Pero no por ello voy a dejar de hacer un análisis a priori de la elección del extremeño. Una elección que, sinceramente, con el curriculum de Javi Pereira no deja de ser excesivamente arriesgada.

Y me parece arriesgada porque la situación actual del Levante, en puestos de descenso, nos puede llevar a pensar que quizá el equipo necesite alguien con más experiencia en primera división como primer entrenador. Pero seamos sinceros… ¿cuántos de nosotros hemos visto algún minuto, ya no digo partido, de los equipos de Javi Pereira? ¿cuántos de nosotros conocemos su filosofía como entrenador? ¿cuántos de nosotros sabemos cómo se maneja en un vestuario? Pocos o ninguno.

Ya dije que antes de juzgar hay que ser responsables. Y ser responsables significa tener los datos suficientes como para emitir un juicio de valor. Y creo que no los tenemos todos. Muchas veces en el mundo del fútbol nos regimos por los nombres, por la imagen más que por las capacidades. Por eso no cometeré el error de decir que es una mala elección.

Pero tampoco buena. Simplemente, no lo sé. Su trabajo y sus resultados darán o no la razón a una dirección deportiva que ha apostado por él. Y entiendo que si lo hacen será porque tienen muchos más datos para pensar que es lo acertado. Y ojalá esta vez… no se equivoquen…