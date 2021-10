Paco López: "Me veía con fuerzas para seguir pero el caldo de cultivo no era bueno"

Paco López dentro del dolor por su salida del Levante se muestra agradecido por la forma en que se ha producido: "No puedo estar más agradecido al club por dejarme despedirme y hacerlo de la forma que lo he hecho. Me llamaron ayer por la noche, me llamó el presidente para decírmelo...sé que no fue fácil para él". Y el resumen que hace es que tras tanto tiempo juntos ambas partes están mejor que cuando empezaron: "Creo que el club y yo hemos crecido en estos años de trabajo"

"Tengo que pasar página, desconectar unos días y esperar otro proyecto con mucha ilusión. Yo me veía con fuerzas para seguir pero se había generado un caldo de cultivo que no era bueno", explica sobre los motivos de su salida.

No tiene ningún reproche para su plantilla de hecho todo lo contrario: "He tenido un vestuario fantástico y me lo han demostrado cada día hasta el final, hasta esta mañana...había algunos jugadores con lágrimas en los ojos". Paco López que ha creado un nuevo estilo en el Levante que ha podido terminar pasándole factura; "El otro día un amigo me dijo que esta temporada estaba siendo víctima de mi propio éxito"

Y sobre el incidente con el jugador del Mallorca, Pablo Maffeo, prefiere pasar página: "Claro que me dolieron las palabras de Maffeo; se disculpó conmigo, me envió un mensaje y entiendo que fue un momento de calentón"