Pedro Roig: "El suministro de alimentos está garantizado"

El director general de la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA), Pedro Roig, llama a la calma y asegura que "el suministro de alimentos está garantizado".

En una entrevista en Más de uno Valencia, Roig ha pedido que se compre de forma responsable ya que no hay riesgo de desabastecimiento de alimentos. Ha asegurado que la estructura de distribución en la provincia de Valenca es muy sólida y que no hay productos de riesgo, "necesitamos que la gente no compre de forma innecesaria" y llama al consumo responsable.

