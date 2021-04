“La pandemia me ha obligado a cambiar mis hábitos de trabajo. Me ha costado mucho”

“EL CAMPAMENTO”, NUEVO THRILLER DE BLUE JEANS

Tras el éxito de La chica invisible, Blue Jeans vuelve a sorprender a sus lectores con un apasionante thriller repleto de intriga y acción.

Diez de los jóvenes más prometedores del país, todos menores de 23 años, han sido invitados a un campamento muy especial en los Pirineos. Los convocados son una autora superventas de novela juvenil, una atrevida instagramer, un cantante pop de moda, un exitoso atleta, un brillante estudiante de Criminología, una influencer con marca propia, la creadora de una app para frikis, uno de los gamers del momento, un chico que difunde la palabra de Dios on line y una conocida actriz. « Todos tenemos una vida fuera de aquí. No todo es tan bonito como lo pintamos. Ser una persona influyente, querida o referencial no significa que no cometamos errores o no tengamos ataques de conciencia. Aunque intentemos que los que nos siguen no lo perciban. Para ellos, somos seres perfectos.» Los diez han sido elegidos, tras un exhaustivo proceso de selección, para vivir la experiencia de sus vidas… y, quizá asegurarse el futuro. Porque el mecenas que los acoge es Fernando Godoy, uno de los hombres más ricos de España, que a sus setenta años busca a alguien joven que le ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que, llegado el momento, ocupe su lugar .