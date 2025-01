Nuevo libro de Ángela Quintas ‘De la boca a tu salud’

Ángela Quintas nos habla de su nuevo libro ‘De la boca a tu salud’, en el que ofrece 8 claves fundamentales para entender cómo lo que comes influye directamente en la inflamación, el control de peso y los picos de insulina.

QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE LIBRO

En su nuevo libro, la química y especialista en alimentación Ángela Quintas da respuesta a ese gran público preocupado por el efecto que la comida tiene en la salud. «Gracias a lo que comemos podemos mantenernos sanos, tener mayor energía y sentirnos bien con nosotros mismos. Pero, lamentablemente, rara vez sabemos sacar provecho a los innumerables beneficios de una buena alimentación», cuenta la autora. Ha llegado el momento de lograrlo. En De la boca a tu salud no hay fórmulas mágicas, porque en realidad no las necesitamos. «Basta con comprender algunos fundamentos básicos de la alimentación y el funcionamiento de nuestro cuerpo para tomar decisiones conscientes sobre lo que comemos, sanarnos y… ¡disfrutar con ello!», promete.

«Como siempre digo: lo importante no es lo que hacemos en un momento puntual, sino cómo nos alimentamos durante los 365 días del año».

Con un lenguaje ameno y entretenido, Ángela Quintas nos explica, entre otras muchas cosas, cómo funcionan los nutrientes, de dónde obtenemos la energía, qué son las calorías y por qué no todas son iguales. De la boca a tu salud incluye mucha información práctica sobre la hidratación y la importancia de la inflamación y del ejercicio moderado, y también propuestas de acción reales, como un plan exprés para entrenar el metabolismo. No hay tema relevante que escape a su análisis y, lo mejor de todo, sobre el que no ofrezca soluciones reales y fáciles de seguir.