Mamma Pizza llega a Valencia con su estilo italoamericano

Mamma Pizza ha llegado a Valencia con una de las mejores recetas de la ciudad. Una pizzería italoamericana que no se anda con rodeos: combinaciones atrevidas, sabores únicos y mucha actitud para reivindicar el ritual que se genera en torno a la piza. Y compartimos su filosofía: lo importante no es la masa, sino con quién la compartes.

La nueva marca de Cosmic Group, también creador de Mamma Pazzo y la coctelería Lupin, ofrecerá servicio delivery y opción take away desde el propio local, que por cierto, su interior incluye numerosas reminiscencias a sus raíces italoamericanas. Carteles de neón, paredes a cuadros, una robusta barra de acero industrial y un horno semicircular que se abre ante la sala, permitiendo asistir a la elaboración de las pizzas. Sin olvidar el fotomatón de la entrada, para retratarse junto a los amigos mientras esperamos que la comida esté lista, pues la fachada tiene aires de negocio clan destino, al más puro estilo del barrio neoyorquino de Little Italy.

Descubre más detalles en la entrevista con Sergio Paolini, chef ejecutivo de Mamma Pizza.

Focaccia alla antico | Mamma Pizza

Bresaloa & Burrata | Mamma Pizza