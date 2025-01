'Camino al zoo' en el Teatro Olympia

'Camino al zoo'

Tres actores extraordinarios, Fernando Tejero, Ana Labordeta y Dani Muriel, interpretan a los extraordinarios protagonistas de uno de los grandes genios de la literatura dramática, Edward Albee.

Bajo la talentosa dirección de Juan Carlos Rubio y la ayuda de un extraordinario equipo creativo y de producción, dan forma a un espectáculo que muestra la realidad de unos seres que necesitan librarse de la angustiosa sensación de no ser más que bestias atrapadas entre las rejas de un zoológico.

Originalmente titulada 'Peter & Jerry, At Home at the Zoo' (Camino al zoo) combina la clásica obra corta de Albee, 'The Zoo Story' (1959), con su precuela, 'Homelife' (2004). Juntas, estas obras cortas forman la historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ana, su esposa; y de Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque. Diálogos brillantes, aguda descripción de personajes, mucho dolor, violencia, rabia e incomunicación y un sofisticado tono de teatro del absurdo que nos conecta irremediablemente con los tiempos que vivimos.

Camino al zoo tiene mucho que mostrar, remover, agitar, romper y, ¿por qué no? volver a colocar frente al espectador ese espejo de nuestra propia existencia que, aunque no siempre nos devuelve una imagen bondadosa, es imprescindible para seguir adelante. Salir a la calle después de ver la obra mirando la vida de otro modo, es mágico.

SINOPSIS

A pesar de ser pareja, la vida cotidiana de Peter y Ann está marcada por la incomunicación y la soledad. Rehuyendo el intento de Ann por afrontar la situación, Peter decide pasar el día en el zoológico de Central Park. Allí conocerá a Jerry, un excéntrico personaje que le obliga a escuchar sus historias hasta la última y más espeluznante de todas: el motivo real de su visita al zoo.

Autor

Edward Albee

Director

Juan Carlos Rubio

Intérpretes

Ana Labordeta

Fernando Tejero

Daniel Muriel

Versión

Juan Carlos Rubio

Bernabé Rico