Ángel Martín presenta su nuevo libro ‘Detrás del ruido’

Tras el gran éxito de Por si las voces vuelven, con más de medio millón de lectores, Ángel Martín regresa a las librerías con un libro íntimo e impactante sobre todo aquello que le ayudó a rehacerse y mantener la cordura tras superar su brote psicótico.

«Cuando empezaba a salir del fondo del pozo en el que estuve, lo único que me importaba era descubrir qué podía hacer para recuperarme y estar bien. Pero cuando lo conseguí, mientras todo el mundo se alegraba, me di cuenta de que el reto en realidad no terminaba con volver a estar de pie. El verdadero reto era no volver a caerme».

ÁNGEL MARTÍN

En 2021, el humorista sorprendía a todos revelando en su informativo matinal que en 2017 estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico por un brote psicótico, y que había recogido esta experiencia en un libro, Por si las voces vuelven. Su testimonio contribuyó a hacer visibles los trastornos mentales que sufre una parte importante de la sociedad y ayudó a insistir en la importancia de cuidar nuestra salud mental.

Detrás del ruido es un libro cargado de honestidad y emoción en el que Ángel Martín narra el proceso de reconstrucción personal que ha tenido que llevar a cabo desde que salió del psiquiátrico (algo que le han pedido multitud de lectores) y cómo ha logrado mantenerse a lo largo de todo este tiempo. Con una sinceridad brutal y sin renunciar al sentido el humor, el autor nos brinda reflexiones vitales sobre cómo salir adelante cuando todo parece desbordarnos.

Por si las voces vuelven se ha convertido en uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos años: más de 500.000 lectores, 19 ediciones y en la lista de los más vendidos durante meses en su edición en papel, audiolibro y e-book.