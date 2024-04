La Comedia Musical 'Atrapadas en la ofi' llega en mayo al Teatro Flumen de Valencia

La comedia musical ATRAPADAS EN LA OFI llegará al teatro Flumen de Valencia, los días 3 y 4 de mayo dentro de su gira nacional, tras su éxito en la Sala Lola Membrives del Teatro Lara, colgando el cartel de sold-out en prácticamente todas las representaciones y superando las 2000 entradas vendidas por el momento. Así, la obra de La Coja Producciones se ha convertido en una de las obras más vendidas en el Teatro Lara en sus dos temporadas de éxito.

Alabada por la crítica y el público, esta comedia musical de Emma de Martino, dirigida por Sara Pérez y Emma de Martino ha sido seleccionada dentro del Ciclo por la Igualdad de Pedrola el 6 de abril, el Festival de Teatro Musical de Don Benito y Villanueva el 12 de abril y por el Flumen de Valencia el 3 y 4 de mayo.

Cuatro grandes artistas protagonizarán la obra: Joselu López ("BILLY ELLIOT","EL TIEMPO ENTRE COSTURAS"), Paula García Lara ("MEFISTO FOREVER", "LA FUNCIÓN QUE SALE MAL"), Sam Gómez ("JESUCRISTO SUPERSTAR", "LOS MISERABLES") y Noelia Marló ("LA HISTORIA INTERMINABLE", "FRANKENSTEIN").

SINOPSIS

Es viernes en Madrid, una curiosa tormenta acecha la ciudad, las coberturas de los móviles fallan por unas horas, el sistema electrónico de puertas se cae, y cuatro de los trabajadores de la compañía van a ver truncado su ansiado descanso de fin de semana al quedar

inesperadamente encerrados en su lugar de trabajo: Un CEO ansioso y machirulo, una recepcionista cansada y feminista, una gerente de recursos humanos absurda y contradictoria... y el repartidor de correos.

Su único contacto con el mundo exterior será una vieja radio guardada en un cajón, y a través de los mejores temas ochenteros viviremos junto a ellos sus contradicciones, sus frustraciones y sus diferencias, aunque también sus luces, sus sueños y sus anhelos más profundos. El dilema será entonces enfocarse en salvar su propia cordura o ayudarse mutuamente a salir del encierro, un encierro que es tan literal como metafórico. Porque cuando todas las redes caen, solo quedará mirarse a los ojos, una vieja radio abandonada y los mejores temas de los 80 ́s. Y «spoiler alert»: ninguno saldrá de esa oficina como había entrado.

Una divertida comedia de enredo en la que sonarán grandes temas de los 80 como “Take on me”, “Message in a bottle”, “Footloose”, “Let the river run”, “Total eclipse of the heart” o “Eternal flame”.

Con dirección de Emma De Martino y Sara Pérez, dramaturgia de Emma De Martino, dirección vocal de Sara Pérez, coreografía de Edu Llorens y arreglos musicales de Martin Mazzón, ATRAPADAS EN LA OFI es sin duda una de las sorpresas del off de esta temporada.