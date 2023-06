Moisés Pérez Pascual (Muro d’Alcoi, 1993) ha passat per La Brújula Comunitat Valenciana per a presentar el seu llibre 'El negoci de les aules. L'ensenyament privat i concertat al País Valencià' que ha publicat amb la Institució Alfons el Magnànim després d’obtenir la beca Josep Torrent de periodisme d'investigació 2020, concedida per la Unió de Periodistes Valencians.