La Brújula C. Valenciana 20/05/2021

La Brújula C. Valenciana 20/05/2021

La Brújula Comunitat Valenciana. Notícies amb Amparo Sánchez i amb Palmira Benajas hui el segon programa especial de turisme, coincidint amb la celebració de Fitur. Passem per la fira i Marta Llinares ens conta algunes de les activitats del dia a l'estand de la Comunitat Valenciana. Amb Mireia Roig parlem amb l'alcaldessa d'Oropesa, Maria Jiménez i també ens acompanya Luisa Moreno, alcaldessa del Puig de Santa Maria. Maria Hernández Reinoso ens parla de la Ruta Berlanga que es farà dissabte a la vesprada cada setmana i que s'ha presentat a Fitur per part de la delegació de turisme de l'Ajuntament de València. També contem el que podem trobar a l'estand de l'Oceanogràfic a Fitur amb la seua oferta per als pròxims mesos.