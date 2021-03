La Brújula C. Valenciana 17/03/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i després amb Palmira Benajas parlem d'innovació i amb la col·laboració de Redit s'acostem a un dels centres, AIDIME, per conéixer un projecte amb el qual han creat una mena de tac per als arbres i per al patrimoni que permet conéixer el seu estat i per tant escometre actuacions quasi preventives. També hui sostenibilitat coneixent el cluster de l'energia parlant amb la directora d' Avaesen, Bianca Dragomir. I també hui, Belen Redondo des d'Aimplas ens parla del nou material que han aconseguit crear utilitzant els pinyols de les olives.