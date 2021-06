La Brújula C. Valenciana 24/06/2021

La Brújula C. Valenciana 24/06/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i amb Palmira Benajas comencem per l'espai de Consum i després, junt amb Javi Mendigacha, parlem amb la cantant Rozalen, que visitarà la Comunitat Valenciana en diverses ocasions aquest estiu per a participar en els cicles de concerts que s'han organitzat. També la capitana del vaixell-escola Goleta Cervantes Saavedra Norah Fernández Cuesta i a biòloga de l'Oceanogràfic Guadalupe Garcia ens parlen de la II Travessia Planeta Blau que s'ha organitzat per al mes d'agost.