La Brújula C. Valenciana 21/04/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i amb Palmira Benajas l'espai Consum per començar i a l'apartat d'innovació junt Begoña Vilata de Redit parlem amb l'alcalde de València Joan Ribó sobre l'agenda 2030 per a la ciutat que han presentat hui. A la Brújula de la Sostenibilitat coneixem amb David Moya, Saborita, una empresa que busca treballar amb els llauradors amb un projecte que fa oli, però que també aposta per la preservació del patrimoni natural i cultural del territori. I per acabar contem que encara el descens de la natalitat provocat per la pandèmia ha augmentat la vitrificació d'òvuls. Ens ho conten Bibiana, una dona que ha fet el procés en els últims mesos i Jose Remohí, fundador i president de l'IVI.