La suspensión de las Fallas supondrá un importante coste económico sobre diferentes colectivos

Los pirotécnicos recuerdan que ahora se encuentran con almacenes llenos de material al que no pueden dar salida y atendiendo a la normativa no pueden almacenar más pólvora de la permitida por lo que no pueden seguir fabricando. El pirotécnico Antonio García reconoce que junto a las perdidas supondrá una toma de decisiones entorno a sus plantillas.

Las floristerías ya habían recibido en muchos casos los claveles para elaborar los ramos de la Ofrenda. Un coste de entorno a 15.000 euros en algunos caso. Aunque algunos presidentes de fallas están tratando de minimizar la situación otros reconoce Amparo Úbeda han cancelado los encargos.

Ante la propuesta de celebración de las fallas en el mes de julio el indumentarista Eduardo Puertes ha adelantado que podrían tener que asumir entorno a un millón de euros en composturas. En cuanto a los peluqueros o estilistas aseguran que se enfrentan a una semana de perdidas puestos que en estos días se centraban en atender a las falleras.

El presidente de la federación de Fallas de Especial Paco Romero reitera que las medidas extraordinarias eran necesarias pero que tratarán de minimizar al máximo la situación. Reitera que se han emplazado al 19 de Junio para analizar si las Fallas pueden celebrarse en la fecha planteada.