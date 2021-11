Soler y Oltra inician las explicaciones del Consell sobre los presupuestos en Les Corts

Entre este lunes y el miércoles 10 de noviembre empiezan a presentar el proyecto de presupuestos de 2022 los once consellers de la Generalitat. Con ello, se da inicio a la tramitación parlamentaria hasta que las cuentas salgan adelante en el último pleno del año entre el 20 y el 22 de diciembre.

Vicent Soler y Mónica Oltra, consellers de Hacienda e Igualdad, han abierto la ronda después de que el gobierno valenciano aprobara el pasado miércoles en un pleno extraordinario sus números para 2022: 27.967 millones, un 9,1% más que en 2021, y los más altos en la historia de la Comunitat.

PRESUPUESTO DE HACIENDA

El presupuesto de la Conselleria de Hacienda refuerza al Institut Valencià de Finances con 258 millones para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia y respaldar a sectores innovadores y aumentará un 88,3% la dotación de la dirección general de las TIC, hasta los 363,7 millones para fomentar la digitalización. Soler ha destacado en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos que el departamento que dirige contará en 2022 con un presupuesto de 567,8 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 50,4% y en el que el apoyo financiero e inversor al tejido productivo valenciano y la digitalización de la administración serán las prioridades.

Tal y como ha apuntado el conseller, el incremento de los recursos de la conselleria de Hacienda se debe en parte a los fondos europeos para la reactivación de la economía y que en el caso de este departamento se elevan a los 132 millones de euros. Así, Soler ha desglosado como principales objetivos de su conselleria “la reivindicación de una financiación justa, con la misma firmeza del primer día que nos permita afrontar la recuperación con las mismas oportunidades y recursos que otras CCAA; la transformación del modelo productivo valenciano; el refuerzo del apoyo financiero a las empresas de la Comunitat para garantizar su solvencia y liquidez; la eficiencia y digitalización de la administración, así como la lucha contra el fraude fiscal”.

OPOSICIÓN

Desde el PP, Rubén Ibáñez ha lamentado que Soler "no ha pintado absolutamente nada" en un presupuesto que ha considerado una "bomba de relojería". En ese sentido, ha considerado que el Gobierno "no le ha respetado". "Me sorprende que siga diciendo que se siente muy orgulloso" de las cuentas.

Para Tony Woodward (Cs) las cuentas son los "presupuestos del ridículo" y ha lamentado que "han prevalecido los egos sobre el bienestar de la ciudadanía". En este sentido, le ha preguntado "qué, cómo y cuándo" van a ejecutar de estas cuentas ya que hay "ingresos que no llegarán porque hay partidas ficticias".

Llanos Massó (Vox) ha felicitado al Consell por su "subida de sueldo" y ha instado a Soler a "dejar de malgastar recursos". Además, ha ironizado sobre la comisión de presupuestos que ha acordado las cuentas y le ha espetado a Soler: "¿Va a firmar los presupuestos o lo va a firmar la comisión?"

Soler les ha reprochado que "dicen unas cosas y las contrarias" y que piden "bajar impuestos pero por otra parte, más gasto, como si el dinero cayera del cielo". "No hay maná, el maná no existe", ha agregado. Además, ha negado que haya "ingresos ficticios", sino que los fondos "vienen vía préstamo". "El FLA es una estafa", ha subrayado y ha indicado: "Naturalmente que me gustaría que no fuera así, pero por encima de eso, está la calidad de vida de los valencianos". "No somos una administración soberana, somos una administración limitada por otros", ha agregado.

Por otra parte, respecto a la comisión ha aseverado que está "bien satisfecho y orgulloso de lo que se ha hecho" y ha esperado que el año siguiente se pueda hacer "antes del 31 de octubre", ya que cree que la metodología "mejorará". "Todos los años han sido presupuestos acordados en el seno del Gobierno", ha remarcado.

PRESUPUESTO DE IGUALDAD

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado este lunes que el presupuesto de su departamento para el próximo año permitirá crear 27.385 puestos de trabajo directos y 7.184 plazas residenciales, de las que 2.479 son para personas mayores, un 13,5% más que en 2021. Al respecto, ha destacado que estas cuentas consolidan a la Comunitat Valenciana como "referente de las políticas sociales y de igualdad en España" al ser la tercera área con mayor dotación, el 7,86% del total de presupuesto de la Generalitat y que este ejercicio supera por primera vez los 2.000 millones. En concreto, 2.198,9 millones, un 14,2% más que el ejercicio anterior, y un 162,54% más que en 2015.

Así, ha destacado que estas cuentas permitirán crear 27.385 trabajos directos, siguiendo con el cambio del modelo productivo hacia la economía de las tres 'C': criar, cuidar y curar desde una perspectiva de "la economía feminista" ya de este modo se fomenta una ocupación "de calidad, estable y no deslocalizable". A estos puestos hay que sumar otros 4.800 que se crearán con la ejecución del Pla Convivint de Infraestructuras Sociales, que irá acompañada de "una firme apuesta" por la formación y la investigación con una dotación trasversal de 870.000 euros, un 72,3% más, lo que permite, entre otras cosas, que por primera vez todas las universidades públicas dispongan de un laboratorio social de investigación.

Asimismo, se mantendrá la contratación de 362 profesionales adicionales para reforzar las plantillas de las residencias públicas por la covid, así como los 260 nuevos puestos de trabajo que se han creado al mejorar las ratios de las residencias de gestión integral.

Oltra ha detallado que de las 7.184 nuevas plazas residenciales, 2.940 son para mayores, 42 para mujeres, 1.022 para diversidad funcional y salud mental, 764 en infancia, 598 inclusión y 1.819 para conciertos, de los que 836 son para mayores, 21 para mujeres, 277 para diversidad funcional y 579 inclusión. Asimismo habrá 25 millones para inversiones para nuevos centros o para rehabilitarlos.