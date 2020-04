Puig: "Aún estamos en medio de la pandemia"

Tras reunirse con los síndics de Les Corts, Puig ha afirmado que insistirán en plantear esta cuestión al Gobierno, pero que eso no significa hacer "una enmienda totalidad" de su propuesta "desde una perspectiva identitaria", sino que lo que buscan es "eficiencia y mejorar la vida" de las personas.



Puig ha rechazado hacer de este asunto un espacio de confrontación, y aunque ha advertido de que él nunca avalará la recentralización, ha considerado que la unidad de acción frente ha dado buenos resultados a la pandemia, que también ha puesto de manifiesto lo positivo del Estado de las Autonomías.



El president ha considerado que en la Comunitat tiene más sentido una división por departamentos de salud, pues es desde donde se tiene que dar respuesta a lo básico, como pueden ser el número camas UCI y la atención primaria, que según ha dicho, es necesario reforzar en estas fases de desescalada.



Ha manifestado que aunque la situación de los departamentos de salud es diversa en la Comunitat, el conjunto de la autonomía está en proceso de "clara mejoría", y considera que en diez días todo el territorio valenciano estará en condiciones de cumplir los criterios de desescalada.



No obstante, ha apelado a la prudencia, pues los indicadores a cumplir para ir pasando de fase en este proceso aun deben concretarse (confía que sea esta tarde), y ha defendido que sean "objetivables, claros y comunicables" para que no generen confusión en el conjunto de la ciudadanía.



Ximo Puig se ha mostrado partidario de que haya "la máxima homogeneidad posible" en las medidas para evitar la confusión, pero también de que algunas cosas se singularicen.



En este sentido, ha dicho que la Comunitat actuará de forma propositiva, como ha hecho hasta ahora, pero sin jugar a tener planes cerrados, porque eso "no ayuda".



Así, ha avanzado que esta tarde aportará ideas sobre la distribución de los horarios para salir a la calle a partir de este fin de semana.



La Generalitat es partidaria de establecer un horario diferenciado entre las salidas de niños y la gente mayor, según ha planteado Puig, quien ha destacado que la inmensa mayoría de valencianos que está saliendo a la calle lo hace "de forma correcta" y ha señalado que hay "excepciones" pero también algunas imágenes "con cierta manipulación".



El president ha indicado que el Gobierno ha recogido algunas de las propuestas hechas por la Generalitat, aunque no la de la división territorial, pero entiende que se trata de una situación de máxima excepcionalidad, en la que el Gobierno "debe tomar muchas decisiones" y a veces el diálogo "no es el suficiente".



Sobre la posibilidad de publicar los datos de contagios por municipios, Puig ha dicho que han actuado con la máxima prudencia y defensa de la intimidad y de los derechos de ciudadanos y pacientes, con el fin también de evitar problemas en aquellos municipios más pequeños.



Ha asegurado el no publicar esos datos "no es falta de transparencia", sino tratar de evitar que en momentos determinados se pueda "satanizar a un pueblo" o generar "alguna problemática relacionada con intimidad de las personas".