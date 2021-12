Oltra, sobre el retraso de Hacienda en el borrador de la financiación: “El reloj está haciendo tic toc”

La Comunitat sigue este miércoles sin recibir el borrador del que será el futuro modelo de financiación autonómica. Pasado ya el plazo, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometiera a presentarlo antes de que acabara el mes de noviembre, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha recordado hoy que el reloj “ya está haciendo tic toc y se está oyendo”.

Por su parte, el ‘president’, Ximo Puig, ha asegurado que tienen noticias de que el Ministerio de Hacienda hará público el esqueleto para el nuevo sistema, aunque ha explicado que "más allá de una fecha en concreto, lo que es fundamental es que haya voluntad de buscar un acuerdo". "Este es un problema complejo, que no depende únicamente del Gobierno, y lo importante es que haya puntos de encuentro. "Me gustaría que lo antes posible se pusiera de manifiesto este avance del Gobierno pero, en sí mismo, eso no solucionará la cuestión, es un paso más, pero queremos que se produzcan todos los pasos definitivos", ha señalado.