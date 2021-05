Las juntas del personal sanitario rechazan el cese de los trabajadores contratados de refuerzo durante la pandemia

En el caso del Departamento de Valencia La FE, no continuarán 400 trabajadores de los 900 que había contratados. Desde su junta de personal consideran que la reducción de contratos no debe llevarse a cabo hasta que el 70 por ciento de la población esté vacunada, se reduzcan las listas de espera o se consiga la recuperación de la normalidad. La presidenta de la Junta de Personal, Pilar Piqueras, asegura que una buena parte del personal que no continuará ha conseguido experiencia en la atención a pacientes contagiados por coronavirus.

Un cese de contratos que también ha afectado a la atención primaria que afirma se tendría que haber reforzado, puesto que tiene un papel importante en el proceso de vacunación frente al covid, y a los rastreadores que en el caso de los 107 que se encuentran trabajando en La Fe sólo quedarán 25. Según Piqueras cuando concluya el toque de queda y otras medidas, el trabajo de los rastreadores será aún más importante.