Fondos europeos: el Botànic critica el “espectáculo” del PP y defiende que los criterios del reparto son “justos”

Los grupos que dan apoyo al Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem) han criticado el "espectáculo" del PP con los fondos europeos y han defendido que los criterios del reparto que está utilizando el Gobierno de España son "justos", aunque Compromís y Unides Podem han manifestado que se mantendrán "vigilantes" al respecto.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha acusado al PP de "antipatriotas y antivalencianos". "Cada semana nos cuentan un rollo diferente", ha dicho Mata, quien ha considerado "indigna la actitud que están teniendo, tanto aquí como en Europa".

Desde Compromís, la síndica Papi Robles ha defendido que los criterios del reparto "son justos" por lo que, "estamos escuchando por enésima vez una fake news del PP que va en contra de la vida de la gente". Sin embargo, ha remarcado que van a estar estar "muy vigilantes".

Por parte de Unides Podem, la síndica Pilar Lima ha criticado al PP por ir a Europa "a bloquear el reparto de fondos". También ha incidido en que estarán "vigilantes" sobre esta cuestión.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz adjunto delen Les Corts,, ha calificado la distribución de "injusta". "Una vez más, la Comunitat Valenciana no ha tenido suerte con Pedro Sánchez. En los fondos europeos no tenemos fortuna como no lo tenemos en otros asuntos en los que también estamos a la cola, como la financiación", ha apuntado.

Desde Ciudadanos, la síndica, Ruth Merino, ha exigido que estos fondos "no se politicen ni se usen como un instrumento partidista o electoralista", sino que "se usen con criterios técnicos y objetivos" porque "son una gran oportunidad para el desarrollo de la Comunidad Valenciana".