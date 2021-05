Según la Fundación en investigación biomédica Fisabio, no será necesario llegar al 70 por ciento para conseguir la inmunización de grupo, porque la población de más riesgo, la de más de 60 años, ya está vacunada. Ante la inminente relajación de medidas que la Generalitat adoptará a partir del lunes, Fisabio apuesta por relajar medidas en exteriores, pero no en interiores.

El investigador y experto en Salud Pública, Salvador Peiró, ha explicado a Onda Cero que ya no es necesario el uso de mascarilla en la calle, salvo que se esté en una terraza o no se pueda mantener la distancia de seguridad. Ahora bien, el mayor riesgo sigue estando en los interiores, donde Fisabio no recomienda todavía que se relajen las medidas sanitarias. Ahí sigue siendo necesaria la mascarilla y la ventilación cruzada. Pone el ejemplo de las visitas en domicilios, las oficinas, el interior de la hostelería o las discotecas. El investigador Salvador Peiró aconseja cómo debe ser la ventilación en esas zonas cuando llegue el calor.

Los expertos auguran un incremento de los brotes en las próximas semanas, derivados del mayor contacto y movilidad social. Pero no se parecerán a los vistos hasta el momento. Serán menos graves y la vacuna reducirá considerablemente las hospitalizaciones.

La inmunización durará, al menos, un año, según estudios realizados en los ensayos clínicos. Es posible que haya que revacunar, pero ya será, según Fisabio, en una situación más favorable porque habrá más cantidad de vacunas en el mercado.