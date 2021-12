Aprueban sanciones de hasta 30.000 euros por el incumplimiento del uso del pasaporte Covid

Será necesario el pasaporte Covid para acceder a locales de ocio y restauración con aforos de más de 50 personas; espacios dedicados a actividades recreativas y de azar con comida; eventos y celebraciones de más de 500 personas donde no siempre se pueda llevar la mascarilla y en visitas a hospitales y a residencias de servicios sociales.

Con motivo de la entrada en vigor del pasaporte Covid el Consell ha procedido a la modificación de dos artículos del decreto aprobado en julio para garantizar el cumplimiento de la medida y establecer el régimen sancionador.

Tipo de sanciones

La Vicepresidenta del Consell Mónica Oltra ha detallado que las sanciones afectarán tanto a los particulares como a los establecimientos que incumplan. Las multas llegarán a los 600 euros para los usuarios y hasta los 30.000 euros para los locales.

Ha recordado Oltra que se podrá presentar el certificado de vacunación, el de recuperación, en los últimos 180 días, o una prueba diagnóstica negativa, PCR en las últimas 72 horas o antígenos en las últimas 48 horas.

Sin nuevas medidas

Sobre la posibilidad de adoptar nuevas medidas para contener la pandemia la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra afirma que no hay discrepancias en el seno del consell. Eso sí afirma que aunque ahora no se dan las condiciones para adoptar nuevas medidas preventivas no se puede descartar nada.

Reitera que las vacunas están reduciendo la mortalidad pero no se imposibilita el contagio, puesto que no son infalibles, e insiste es necesario mantener medidas como el uso de la mascarilla o la distancia social.