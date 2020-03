Exdirector de RTVV pacta con la Fiscalía y confiesa en el juicio de Gürtel

El ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno ha pactado con la Fiscalía reconocer los hechos que le atribuye en la pieza de la trama Gürtel que investiga contratos presuntamente irregulares ante la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006.

En el primer día del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, la defensa de García Gimeno ha hecho público el principio de acuerdo con las fiscales anticorrupción para colaborar con la Justicia y así atenuar la posible pena que se le imponga.

En su escrito provisional, la Fiscalía pide para él 40 años de prisión, la mayor pena de las que solicita para el total de 23 acusados.

Antes del mediodía, las defensas de otros cinco acusados también habían hecho público los pactos alcanzados con el Ministerio Púbico en el mismo sentido, entre ellos el responsable de la trama Gürtel en Valencia Álvaro Pérez (el Bigotes) y José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, la empresa de la red en Valencia.

El abogado de Blanco Balín, considerado el "blanqueador" de la trama, ha informado de que su defendido ya ha realizado una transferencia de 400.000 euros en concepto de reparación parcial del daño causado, "tras un proceso de reflexión y arrepentimiento".

No han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía, entre otros, el líder de la trama, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el exvicepresidente del Gobierno valenciano, ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino, que la época de los hechos era vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura y para el que la Fiscalía pide once años de prisión.

Según el escrito de acusación, los implicados en esta trama participaron en la adjudicación a empresas del grupo Correa de diversos contratos para la instalación en las calles de València de pantallas y sonido por 7.493.600 euros, cargando el gasto a la RTVV con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.

De esta forma se repartieron supuestamente 3.387.197 euros de dinero público entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Blanco Balín.

La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

La Fiscalía solicita 38 años de prisión para Correa y 37 para Pablo Crespo y para Álvaro Pérez, los tres ya en prisión cumpliendo condenas por otras piezas del caso Gürtel.