Quatre equips de Caixa Popular completen el Trailwalker d’Oxfam Intermón 2026

Conversem amb Lorena Cabrera, Inma Ibañez i Jose Maria Company, treballadors de l'entitat que han participat en esta cita esportiva solidària. Es tracta d'un recorregut de 100 quilòmetres a peu entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, seguint la Via Verda de Girona.
El repte consisteix a completar-ho en un màxim de 32 hores i aconseguir una recaptació mínima de 1.500 euros per equip, destinada a projectes contra la pobresa, la fam i les conseqüències del canvi climàtic.
Els equips de Caixa Popular han estat formats per un total de 24 persones, amb el suport de tres vehicles que han garantit l’assistència durant tot el recorregut. Tots els participants han entrenat conjuntament durant sis mesos, preparant-se tant física com mentalment per afrontar aquesta exigent prova. L’esforç col·lectiu i la coordinació han sigut claus per assolir amb èxit el repte, convertint-se en un exemple de treball en equip, superació i compromís social.