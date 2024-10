Proyecto Vivir celebra el seu 30 aniversari en un fòrum social amb la col·laboració de Caixa Popular

Proyecto Vivir, fundació situada a València, celebra el pròxim 23 d'octubre el seu 30 aniversari organitzant el I Fòrum Social per a "impulsar aliances per a un desenvolupament sostenible".

"Serà un espai de trobada per a persones expertes i professionals de la responsabilitat social empresarial. També, per a entitats del tercer sector", ha apuntat Cristina Cervera, directora gerent de Fundación Proyecto Vivir, qui ha afegit que l'objectiu és que aliances, com ara la que mantenen amb Caixa Popular, "contribuïsquen a millorar la vida dels qui més ho necessiten, promovent un entorn més inclusiu i solidari per a tots".

I és que la fundació treballa amb dones i els seus fills i filles en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social ajudant-los a "aconseguir una segona oportunitat i un futur digne".

L'esdeveniment, que se celebrarà en el Palau de l'Exposició de València, vol cercar "sinergies entre els diferents agents socials i econòmics".

La jornada, patrocinada per Caixa Popular, comptarà amb la participació de Marta Torrado, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de València, Ignacio Grande, secretari autonòmic de Família i Serveis Socials; a més, María José Sáez, reconeguda periodista valenciana, serà la presentadora. Ha sigut un dels rostres principals d'Antena 3 durant una dècada.

Cal destacar que l'acte inclourà dos taules redones en les quals més d'una dotzena de professionals analitzaran des de diferents punts de vista el paper de les empreses, entitats socials, administració, institucions i ciutadania en la inclusió social, el desenvolupament sostenible i el seu impacte en la societat, entre altres temes.