'Una melodia per a Vicent', el còmic de Cristina Durán i Miguel Ángel Giner que impulsen la FSMCV i Caixa Popular

"Volem apostar per transmetre l'essència de les societats musicals amb altres llenguatges creatius". Aíxi ha descrit Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) la iniciativa 'Les societats musicals en clau de còmic', que impulsa juntament amb Caixa Popular.

En concret, s'ha presentat la segona publicació de la sèrie, el còmic 'Una melodia per a Vicent' que té com a protagonista a Vicent, un jove amb síndrome de Down que acudeix un dia amb el seu pare i la seua germana a veure un partit de futbol, però el que acaba fascinant al xic no és el joc, sinó la banda de música que anima el partit. "El que reflecteix és que som un col·lectiu integrador, d'arrels fermes i en constant moviment", ha apuntat Gónzález.

Amb vocació pedagògica, destinada a lectors de Primària de les escoles, la història ha sigut creada per dos mestres de l'art de la vinyeta: Cristina Durán i Miguel Ángel Giner, autors de títols com María la Jabalina, Una posibilidad entre mil o El día 3, pel qual van rebre el Premi Nacional del Còmic, han presentat l'obra en un acte celebrat en el CEIP Ausiàs March de Picanya.

"L'essència de l'encàrrec era donar a conéixer les societats musicals, els seus valors. La música, a partir d'un moment especialment emotiu, es revela com a element transformador", apunta Durán.

"És molt bonic que en una mateixa banda puguen arribar a conviure fins a tres generacions. D'altra banda, totes les persones se senten part del grup de manera natural", comenta Giner, guionista de l'obra.

El còmic es repartirà gratuïtament per les aules dels centres escolars de la Comunitat Valenciana gràcies a la Conselleria d'Educació. "Els exemplars físics compten amb un QR a través del qual els alumnes i el públic general podran accedir a la versió digital, disponible en valencià, castellà i anglés", ha assenyalat la presidenta de la FSMCV.

"Estem encantats de col·laborar en este projecte. Este número reflecteix magistralment com els valors del col·lectiu poden arribar a modificar les dinàmiques fins i tot de tots els membres d'una mateixa família", explica José Matías Díez Sánchez, responsable de societats musicals de Caixa Popular.

En 2023, la FSMCV va iniciar esta col·lecció gràfica que pretén aportar una mirada creativa sobre les bandes de música, declarades Bé d'Interés Cultural Immaterial i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. 'Una melodia per a Vicent', s'uneix a esta sèrie que es va iniciar amb 'La família musical', obra de Paco Roca.