MEKREO impulsa des de València materials sostenibles per a substituir els plàstics tradicionals

MEKREO naix davant una realitat cada vegada més evident: l’impacte dels residus plàstics sobre el medi ambient i la necessitat urgent de trobar alternatives sostenibles. L’empresa valenciana s’ha convertit en una referència gràcies a la implementació de la primera fàbrica de materials biodegradables, compostables i hidrosolubles de la península, desenvolupant solucions adaptades a les necessitats específiques de diferents sectors industrials. A més, participa en el programa Scale UP 2026 amb una proposta centrada en biomaterials innovadors per a substituir els plàstics tradicionals i fomentar un model basat en l’economia circular i el desenvolupament sostenible.
Durant l’entrevista, Elena Moreno, investigadora i fundadora de MEKREO explica el paper clau que juga la investigació científica en el dia a dia de l'empresa, així com la importància de les col·laboracions nacionals i internacionals en projectes d’innovació d’alt nivell. L’entitat treballa en nous materials sostenibles aplicables a múltiples sectors, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental sense renunciar a la funcionalitat ni a la qualitat. Moreno també reflexiona sobre el futur dels biomaterials i assegura que, en els pròxims anys, la indústria evolucionarà cap a alternatives cada vegada més eficients, sostenibles i integrades en la vida quotidiana.