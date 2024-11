Los Invaders actúan este sábado en la Sala Moon de Valencia

Este sábado la Sala Moon de Valencia recibirá a Los Invaders en concierto a partir de las 20:30h. Son un grupo valenciano practicantes de rock espacial o rock del futuro con toques electrónicos que incitan al baile.

En Comunitat Valenciana en la Onda hemos compartido unos minutos de radio con su cantante Miguel Ángel Orihuela (Migue) quien ha compartido con nosotros los detalles de su concierto en Valencia y de su nuevo disco 'Otro freak más en Freaklandia'.

Sus inicios

En el 2018 editan su primer EP “Take me home”, mediante el cual son elegidos los ganadores en la final del concurso Movistar Vinilo Valencia. Tras telonear a Cycle ese mismo año en un par de conciertos y colocar una de sus canciones en la de serie de Atresmedia “Más de 100 mentiras”, abren las puertas de los festivales y pisan los escenarios de Low Festival, Arrecife en Vivo, Deleste Festival, Presentación Montgorock, Warm Up Festival, Interestelar Festival, Polifonik Sound, Benas Fest, Cooltural Fest y B-Side Festival.

Presente y futuro

Un 14 de febrero de 2020, empezaron a desgranar su primer disco, “It's not a revolution if you can't dance it” que vió la luz un 18 de diciembre de 2020 el cual fue nombrado por Virginia Díaz (180º de Radio3) y Julio Ródenas (Turbo3 de Radio3) como uno de los mejores discos nacionales de 2020. Y a partir de aquí, solo han sabido crecer y crecer. Visitaron los escenarios de TVE2 en los conciertos de Radio 3 y los de Movistar Rookies en Movistar+. Han tocado en festivales como MadCool o NOS Alive en Portugal congregando a más de 2000 personas en su escenario.

El pasado 3 de febrero de 2023 empezaron a desvelar canciones de su segundo disco y que lleva por título 'Otro freak más en Freaklandia'. Hasta la fecha han editado ya algunos adelantos con sus videos correspondientes que puedes ver en el canal de Youtube de la banda o escucharlos en su perfil de Spotify. Para este 2024 han pisado escenarios como Sonorama México en Ciudad de México, Polifonik Sound o EMDIV entre muchos otros.