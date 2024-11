El grup Caixa Rural dona 3,3 milions d'euros i activa diverses mesures per a ajudar als afectats per la DANA a Valencia

Després dels devastadors efectes de la DANA ocorreguda el 29 d’octubre, el Grup Caixa Rural ha acordat de manera urgent la donació de 3,3 milions d'euros com a ajuda directa als afectats, que se suma a les nombroses donacions individuals que estan realitzant cadascuna de les caixes rurals associades, i també ha activat diverses mesures individuals.

Caixa Popular, junt amb les Caixes Rurals d'Algemesí, l'Alcúdia i Albal, està entre les entitats que es troben directament en les àrees més afectades.

El Grup, les senyes d'identitat del qual, entre altres, són l'ajuda intercooperativa, l'arrelament territorial i col·laboració al desenvolupament econòmic-social de l'entorn natural en el qual opera, vol fer valer el seu paper ineludible com a actor essencial de suport a les comunitats locals on exerceix la seua activitat.

A més d'aquestes donacions directes, el Grup està treballant molt activament per a impulsar diverses solucions dirigides als afectats, habilitant tots els mitjans de què disposa al seu abast per a poder oferir majors facilitats de pagament, com la possibilitat d'acollir-se a la moratòria en el pagament en les condicions previstes en la normativa recentment aprovada, línies de finançament al 0%, retirada gratuïta de diners en els caixers de les zones afectades, ajuda per a l'ús de la banca en línia, etc.

Addicionalment, el Grup Caixa Rural està posant tots els mitjans al seu abast perquè les oficines que s'han vist afectades pel temporal puguen tornar a estar operatives al més prompte possible, amb l'inestimable suport dels seus empleats, que han mostrat des del primer moment la seua plena disponibilitat per a prestar l'ajuda necessària en favor dels clients i socis.

Amb totes aquestes mesures, les entitats que conformen el Grup Caixa Rural demostren el seu clar compromís tant amb els territoris afectats com amb els seus empleats, socis i clients, fent tot el possible per a fer valer la banca de proximitat, en el seu doble vessant financer i social.

Aquestes mesures financeres de suport estaran disponibles per a clients de les oficines de Caixa Popular en les àrees afectades: Alaquàs, Aldaia, Barri del Crist, Catarroja, Sedaví, Massanassa, Paiporta, Xiva, Requena i Utiel.

Totes aquestes mesures financeres, se sumen a les "Línies de finançament per la DANA. Cuidem a les persones sense cobrar comissions ni interessos", que va llançar Caixa Popular en resposta a la situació causada per la catàstrofe meteorològica en la Comunitat Valenciana.

A més, Caixa Popular ha habilitat a través del seu canal d'atenció en WhatsApp un servei de tramitació de sinistres d'assegurances contractades en l'entitat per als clients afectats per la DANA, a més de llançar noves mesures de suport a les persones afectades com l'exempció del pagament de les comissions de TPV a comerços afectats o l'ajornament a 6 mesos sense interessos de les compres amb targeta de crèdit en les àrees afectades, entre altres mesures.

Noves mesures financeres en suport als afectats

- Caixers automàtics: No es cobrarà cap comissió per reintegraments d'efectiu a dèbit en tots els caixers de Caixa Popular, tant per a clients com per a no clients. Aquesta mesura estarà activa des del 6 de novembre fins al 17 de novembre de 2024.

- TPVs per a comerços: Durant tres mesos (novembre, desembre i gener), no es cobraran les comissions dels TPVs dels comerços vinculats a les oficines afectades per la DANA.

- Targetes de crèdit: S'habilita l'opció de compra ajornada a tres mesos sense interessos per a totes les targetes de crèdit i mixtes de les oficines afectades, aplicable fins al 31 de desembre de 2024.