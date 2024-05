Gastronomía boutique para primavera, vuelve Valencia Culinary Festival

Del 16 al 26 de mayo regresa Valencia Culinary Festival con experiencias que solo se dan una vez en la vida. Se trata de un movimiento de la alta gastronomía valenciana, la gastronomía boutique para primavera.

Su séptima edición arranca pronto con el objetivo de ensalzar la capital valenciana como destino gastronómico nacional, gracias a una variedad de vivencias gastronómicas diseñadas para paladares hedonistas y también para aquellos que deseen iniciarse en la alta gastronomía. Más de 30 actividades personalizadas que nos llevarán a explorar entornos singulares y que sitúan a Valencia como el must to be de esta primavera.

Cocina a cuatro manos con Estrellas Michelin y Soles Repsol, diálogos entre cocina y huerta, vitivinicultura singular para la biodiversidad, Sorolla en su esencia más pura y viajar por Asia sin salir de Valencia son algunas de las experiencias de Valencia Culinary Festival.

Descubre más detalles en la entrevista con Montse Rodríguez, gerente de Valencia Premium.