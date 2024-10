La CEV i Caixa Popular llancen els Premis “+ Sostenibles, + Responsables”

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i Caixa Popular han decidit reconéixer l'esforç i els mèrits de les empreses que han destacat durant l'últim any per la seua contribució al desenvolupament sostenible. Per això, les dos entitats han llançat els premis "+ Sostenibles, + Responsables", amb el propòsit de visibilitzar l'esforç d'aquelles companyies que estan promovent una transformació cap a una economia més verda, inclusiva i responsable.

Segons el president de la CEV, Salvador Navarro, "les empreses de la Comunitat Valenciana estan compromeses amb la necessària transformació cap a una economia més responsable i sostenible i l'esforç i les inversions que això comporta mereixen un reconeixement per part nostra".

En la mateixa línia s'ha manifestat el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, qui ha assegurat que volen "secundar i posar en valor al teixit empresarial valencià i promoure una economia que beneficien tant a les persones com a l'entorn, distingint a les empreses que estan liderant el canvi cap a un model econòmic més sostenible i responsable, perquè servisquen d'exemple i referència en el camí cap a una societat més justa, equitativa i respectuosa amb el medi ambient.”

Els reconeixements "+ Sostenibles, + Responsables" constaran de quatre categories: sostenibilitat ambiental, sostenibilitat social, sostenibilitat de governança i sostenibilitat global. Les empreses valencianes podran presentar la seua candidatura fins a l'11 d'octubre, a una o dos de les categories esmentades.

Per a l'avaluació dels projectes presentats, es prioritzaran aquelles iniciatives que promoguen una transició ecològica sostenible, impulsin aspectes de la nova economia circular o estiguin alineades amb un o més dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14).

Els guanyadors es donaran a conèixer el 29 d'octubre en un acte de celebració que tindrà lloc en la seu de la CEV.

Es poden consultar les bases i presentar candidatures ací.