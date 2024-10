Caixa Popular obri la seua 2a convocatòria d'ajudes per a finançar projectes de sostenibilitat i medi ambient

Caixa Popular anuncia el llançament de la 2a convocatòria d'Ajudes a la Implicació Ambiental, amb la finalitat de donar suport a projectes dedicats a la conservació i/o sensibilització en temes relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Com a cooperativa de crèdit, un dels seus principis fonamentals és el compromís amb la protecció de l'entorn. Per això, Caixa Popular continua apostant per la cura del medi ambient, reflectint el seu compromís a través de diverses iniciatives.

A través d'aquesta iniciativa, l'entitat destina un total de 10.000 € per a fer costat a entitats socials, centres educatius i associacions de la Comunitat Valenciana que treballen en projectes orientats a la preservació ambiental. Les organitzacions interessades podran presentar les seues sol·licituds fins al 20 d'octubre a través de la pàgina web de Caixa Popular.

Un jurat format per professionals de Caixa Popular i experts en medi ambient serà l'encarregat de seleccionar els projectes que rebran aquestes ajudes, valorant tant el seu impacte com la seua viabilitat.