Quatre equips de Caixa Popular recorren 100 quilòmetres solidaris en 32 hores

Quatre equips de Caixa Popular han superat amb èxit els 100km del Trailwalker Intermón Oxfam Girona 2025. Els participants de la prova han recorregut a peu el tram Olot-Sant Feliu de Guíxols per la Via Verda de Girona.

El Trailwalker, impulsat per Oxfam Intermón, és una marxa solidària en la qual equips formats per sis integrants, quatre persones que caminen o corren i dos de suport han de completar un recorregut de 100 km i recaptar un mínim de 1.500 € per a projectes contra la pobresa i la fam.

Els equips de Caixa Popular estan formats per 24 persones i 3 vehicles que completaven l'equip de suport que els prestarà ajuda durant el recorregut. Tots ells han entrenat conjuntament en un exemple de treball en equip per a completar els 100 quilòmetres d'aquesta marxa solidària en menys de 32 hores. Per a això, han estat entrenant durament durant 6 mesos, preparant-se física i mentalment per a aquesta gran prova. Aquest esforç col·lectiu és un exemple de treball en equip i compromís.

En aquesta edició, han participat 300 equips i 2.200 persones, recaptant més de 415.000 euros. Aquests fons es destinaran a habilitar punts d'aigua i millores de sanejament en llocs com el Txad, Somàlia o Kenya, afectats per la crisi climàtica, i a garantir accés a l'aigua potable en contextos difícils com Gaza o Myanmar.

Amb la seua 11a participació en el Trailwalker d'Oxfam Intermón, Caixa Popular reafirma el seu compromís amb la societat i l'esport, i el seu interès per col·laborar en iniciatives que fomenten valors com la solidaritat, l'esforç i el treball en equip