Caixa Popular i la Federació de Societats Musicals llancen els concerts ‘La Música que Ens Uneix’

Caixa Popular i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) llancen el cicle de concerts ‘La Música que Ens Uneix’. El projecte, emmarcat en el conveni de col·laboració entre totes dues entitats, cerca visibilitzar i posar en valor el treball, compromís i dedicació de les persones majors que integren les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Té com a objectiu ressaltar la singularitat d'aquest moviment artístic, educatiu i social, reconegut mundialment per la seua capacitat innata d'unir generacions a través de la música.

A través d'aquest cicle de concerts, Caixa Popular i la FSMCV pretenen retre homenatge a les persones majors i destacar la seua contribució al teixit social i cultural valencià. La iniciativa inclou un programa de concerts que fomenta valors com la intergeneracionalitat, amb concerts en els quals participen tant bandes sènior com bandes integrades per gent jove, fomentant així la seua interrelació.

Parlem amb Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.