Así han sido las primeras horas de Harvey Elliott en Valencia: llegada, pruebas médicas y directo a Paterna

El centrocampista inglés Harvey Elliot llegó anoche a Manises y sus primeras horas en la capital del Túria han sido de todo menos tranquilas.

Entrada la madrugada aterrizaba el vuelo en Manises y el futbolista se marchó directo al hotel para pasar a primera hora de la mañana las pruebas médicas y poner rumbo a la ciudad deportiva de Paterna para firmar su contrato y hacer las fotos oficiales.

A su llegada reconoció estar " físicamente bien, he jugado cuatro o cinco partidos de pretemporada. Me gustaría jugar contra el Barça, estoy preparado y depende del entrenador", por lo que todo apunta a que estará disponible para este domingo en Mestalla.

Mañana será cuando entrene con sus compañeros que hoy tenían jornada de descanso, y el primer partido no será sencillo, por el rival, el FC Barcelona pero sobre todo por el ambiente, en un Mestalla que seguro mostrará su descontento por la imagen mostrada ante el Deportivo de la Coruña el pasado fin de semana.

El británico llega a Valencia para encontrar su mejor versión. "Jugaré donde me digan pero soy más efectivo jugando de mediapunta, Espero poder devolver al Valencia al fútbol europeo”, dijo a su llegada al aeroperto.