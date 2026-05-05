La amarga despedida de Carlos Álvarez, lesionado en el tobillo tras una difícil temporada

Carlos Álvarez, que se lesionó el pasado sábado en el tobillo izquierdo y está prácticamente descartado para los cuatro últimos partidos de LaLiga EA Sports, habría puesto el punto final a una compleja temporada en la que ha estado muy mermado por las lesiones.

El andaluz sufre una lesión de grado 2 de la sindesmosis anterior del tobillo izquierdo y la previsión apunta a que estaría unas cuatro semanas fuera de la dinámica del equipo, por lo que no llegaría a tiempo a jugar más esta campaña.

Desafortunadamente para Carlos Álvarez, el héroe del ascenso del Levante a Primera el curso pasado con un gol en el tiempo de prolongación en Burgos, acabará la temporada como la empezó: lesionado.

Porque el talentoso jugador andaluz pasó todo el verano convaleciente de una pubalgia que le impidió hacer la pretemporada con normalidad y que no le permitió participar en el once titular hasta la tercera jornada del campeonato, en el Martínez Valero de Elche.

De hecho, ese partido, en los últimos días del mercado de fichajes, lo disputó mientras el Levante y el Benfica mantenían abiertas las negociaciones para traspasar a Carlos Álvarez, aunque finalmente el futbolista siguió en València.

Con dos goles y una asistencia entre septiembre y octubre, pese a que la pubalgia no había remitido del todo, el Levante empezó a disfrutar de la mejor versión de Carlos Álvarez, que era uno de los estandartes del equipo valenciano para lograr la permanencia en Primera División.

Sin embargo, el futbolista tuvo un primer susto en el tobillo el 19 de octubre de 2025 ante el Rayo Vallecano. Se retiró con dolor en el tobillo derecho y la semana siguiente no pudo ser titular en Son Moix ante el Real Mallorca.

Entró el Levante en noviembre en una crisis de juego y resultados, con cinco derrotas consecutivas, y la mejor versión de Carlos Álvarez ya no apareció hasta que Luís Castro, en Navidad, cogió las riendas del equipo.

Su entrada de año no pudo ser mejor, con un gol en el Pizjuán ante el Sevilla. Despegó el Levante y también lo hizo Carlos Álvarez hasta que volvió a caer lesionado en el aductor largo derecho en el choque ante el Deportivo Alavés el 27 de febrero.

Se perdió cuatro partidos y fue suplente en otros dos, e incluso pudo marcar ante el Espanyol la pasada semana en el descuento, hasta que regresó al once titular el pasado sábado en La Cerámica ante el Villarreal. Pero solo duró en el campo 30 minutos, hasta que se torció el tobillo izquierdo.

Quizás fueron los últimos minutos de Carlos Álvarez en la temporada y quién sabe si en el Levante, ya que el jugador acaba contrato en junio de 2027 y las negociaciones para renovar su vinculación están paradas desde hace semanas.