Ximo Puig reivindica el papel del PSPV-PSOE en la gigafactoría de Volkswagen

Mitin central del PSPV-PSOE en El Camp de Morvedre con la presencia del candidato socialista a la Presidència de la Generalitat, Ximo Puig; el candidato de la formación al Ayuntamiento de Sagunto, Darío Moreno; y los alcaldables del PSPV-PSOE en Albalat dels Tarongers, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Faura, Gilet y Quart de les Valls. En él, Puig ha reivindicado el papel del autogobierno valenciano y, concretamente, del Partido Socialista en la llegada de Volkswagen a Sagunto.

"Que la gigafactoría haya venido no ha sido fruto de la casualidad si no hubiese habido una alianza clara y un autogobierno que alzó la mano", ha destacado el candidato del PSPV-PSOE a la Presidència de la Generalitat, Ximo Puig. "Nosotros, en ese momento, no estábamos ni en el radar. Si no hubiese habido autogobierno, nunca hubiera venido la gigafactoría a Sagunto pero, si no hubiese habido un gobierno progresista, nunca hubiera venido la gigafactoría a Sagunto", ha insistido Puig en su visita a El Camp de Morvedre.

El candidato socialista a la reelección como president de la Generalitat ha insistido en que la futura megaplanta de la automovilística alemana favorecerá un cambio de modelo industrial que beneficiará al conjunto del Estado. "Porque Sagunto se lo merecía. Porque Sagunto había perdido su industria y, ahora, volverá a tener una industria potente, que marcará una nueva frontera. Lo que significó los Altos Hornos en su momento, lo significará, ahora, la gigafactoría. Porque no es solo la gigafactoría, son todas las empresas que vienen detrás. Ahora le comentaba a Darío [Moreno] que, además, no es solo para Sagunto; es para toda la comarca y para todo el país", ha reivindicado Ximo Puig.

Darío Moreno: "Las propuestas del PSPV-PSOE son de consenso"

Por su parte, el candidato del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de Sagunto, Darío Moreno, ha sacado pecho de la gestión llevada a cabo durante los últimos cuatro años por su Gobierno Municipal y ha defendido que las políticas socialistas son "de consenso". "Tienen que reconocer que las propuestas que pone el Partido Socialista sobre la mesa son propuestas de consenso. Estoy convencido de esa propuesta que hemos lanzado desde el Partido Socialista de ayudar a las familias y de decirle a las familias que tiene dos hijos que van a tener los mismos privilegios que las familias numerosas", ha puesto en valor Moreno en ese acto central del PSPV-PSOE en Sagunto y en El Camp de Morvedre.