WenooK, empresa que busca ayudar a inversores a rentabilizar su capital dentro del sector inmobiliario

WENOOK es una empresa que nace con el objetivo principal de ayudar a los inversores a rentabilizar su capital dentro del sector inmobiliario.

Es una apuesta empresarial con Sara y Noelia Cañada, de ANUK INMOBILIARIA, junto con Kiko Martínez, gerente.

Continuamente, analizan y estudian las tendencias y evolución del mercado inmobiliario, lo que permite detectar OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN, con la puesta en valor de activos como solares, edificios y viviendas que requieren una rehabilitación, naves industriales, locales comerciales etc, en definitiva, activos que normalmente están en desuso o infrautilizados.

De esta forma, también mejoran la imagen de algunas zonas deterioradas de las poblaciones en las que actuamos. En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.