El Tribunal Supremo impone la prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta Calvo

El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma, el asesino probado de la joven de Estivella, Marta Calvo.

El alto tribunal considera que la prisión permanente revisable emerge, en este caso concreto, como una figura jurídica justificada al tratarse Jorge Ignacio Palma de un "asesino en serie", asegura literalmente el dictamen emitido por el Tribunal Supremo.

Esta misma resolución asegura que Palma encaja en el supuesto de "depredador letal" y que el asesinato de la joven de Estivella en noviembre de 2019 estuvo motivado por la "compulsión por matar".

Además de la citada prisión permanente revisable, el Tribunal Supremo eleva a 140.000€ la indemnización que Jorge Ignacio Palma deberá abonar a los familiares de Marta Calvo, quienes reclamaban inicialmente 150.000€ en concepto de indemnización.

El Tribunal Supremo ha confirmado, por otra parte, la pena de 137 años de prisión para Jorge Ignacio Palma por otros dos asesinatos a mujeres y el intento de asesinato hacia otras seis.

Caso Marta Calvo: Su familia, satsfecha pero sin sus restos mortales

La familia de Marta Calvo ha recibido con satisfacción la imposición de la prisión permanente revisable para Jorge Ignacio Palma por el asesinato de la joven de Estivella.

"Hemos conseguido el objetivo fundamental de nuestra lucha. Quedan otros muchos pero este era el principal", resume el portavoz de la familia, el psicólogo Mariano Navarro, en declaraciones a Onda Cero.

No obstante, resulta fundamental recordar que la familia todavía no ha recuperado los restos mortales de la joven estivellense al no haber sido hallados todavía por la investigación.

"[El hallazgo de los restos mortales] va a depender exclusivamente de él porque solamente es él quien sabe dónde está el cuerpo", asegura Navarro a preguntas de esta emisora de radio.

"Evidentemente, lograr encontrarlo sería cerrar o empezar con un sano duelo que, hasta ahora, como en cualquier caso de desaparecidos, es imposible e inviable por las circunstancias", añade el portavoz de la familia de Marta Calvo.

Caso Marta Calvo: Prisión permanente revisable cinco años después

Marta Calvo, natural de Estivella (El Camp de Morvedre), desapareció en noviembre de 2019 en el momento en que se citó con Jorge Ignacio Palma en Manuel (Ribera Alta). Ambos habrían mantenido un encuentro de carácter sexual tras el que se perdió la pista de Marta Calvo.

A día de hoy, la familia todavía no ha podido recuperar sus restos mortales. Este es, precisamente, uno de los motivos que venía argumentando la acusación particular para la prisión permanente revisable que finalmente ha impuesto el Tribunal Supremo a Jorge Ignacio Palma.