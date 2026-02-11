Óptica Ariza, centro de salud visual referente en Puerto de Sagunto

Marcos Ariza es gerente de Óptica Ariza, centro de salud visual en Puerto de Sagunto, y ofrece un servicio profesional y productos de calidad porque trabaja con las últimas tecnologías aplicadas a la visión para detectar y corregir cualquier tipo de

problema visual.

Empresa especializada en venta de gafas graduadas, gafas de sol y lentillas, tanto para hombre, mujer como niños.

También nos ha hablado de la entrada en vigor del Plan Veo del Ministerio de Sanidad, desde el pasado mes de diciembre, que es una ayuda directa de 100 euros al año para menores de hasta 16 años para la compra de gafas y lentillas que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.



En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.