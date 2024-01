Nelly Guimaras gana el Emmy a Mejor Maquillaje Prostético Por su trabajo en la serie de HBO The Last of Us

Nelly Guimaras Sanjuan ha ganado el premio Emmy a Mejor Maquillaje Prostético por su trabajo en la serie de HBO The Last of Us, serie de televisión estadounidense postapocalíptica que se estrenó el 15 de enero de 2023.

La artista residente en Puerto de Sagunto ha ganado el premio como parte de un equipo de 6 profesionales.

Guimaras tiene una amplia trayectoria a sus espaldas. Entre las películas en las que ha trabajado destacan Guardianes de la Galaxia (2014), Guerra Mundial Z (2013), Resident Evil: El capítulo final (2016); así como las españolas Camino (2008) y La monja (2005). Además, ha trabajado en las series Juego de Tronos y The New Pope. Los premios Emmy, son otorgados por la industria de la televisión estadounidense a las mejores producciones televisivas.