Más de uno Sagunto 'Especial Casal Fallero' 17/03/2026

La emoción de las Fallas se ha vivido también en el Casal Fallero de Más de Uno Sagunto, donde hoy hemos recibido en nuestros estudios al alcalde de Sagunto , Darío Moreno , para hablar del ambiente fallero que se respiró ayer durante la esperada entrega de premios. Una jornada muy especial para el mundo fallero que dejó momentos de alegría y emoción entre las comisiones.

Precisamente uno de esos momentos lo vivimos con los representantes de la Falla Plaza Rodrigo , la comisión ganadora de este año. En el programa conversamos con uno de sus cuatro presidentes, Gabi Colso, quien nos ha contado cómo se vivió ese instante inolvidable en el que se pronunciaba el nombre de su falla como ganadora del primer premio. Un momento de nervios, ilusión y orgullo que quedará grabado para siempre en la memoria de la comisión.

Onda Cero también ha recibido también a representantes de la Targa de Ceccina , que estos días visitan Sagunto con una delegación de unas veinte personas. Sus máximos representantes compartieron con los oyentes las similitudes entre ambas celebraciones y la importancia de mantener vivas las tradiciones festivas que forman parte de la identidad de cada pueblo.

Además, en nuestro espacio “Ecos del Pasado en tierras de Morvedre”, la cronista Carmen Rosario Torrejón , nos habla de la historia de las Fallas, la evolución de los ninots y la transformación de los monumentos falleros a lo largo del tiempo.

Y nuestro espacio de salud bucodental de Clínicas Abre tu Sonrisa, en el que abordamos la importancia del cuidado dental y el blanqueamiento dental.

Mucha fiesta fallera en una nueva edición de Más de Uno Sagunto, donde tampoco faltan las noticias y la agenda fallera para seguir disfrutando de estos días grandes. Presenta, María José Gimeno.



