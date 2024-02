Faura sube un 10% el precio del recibo del agua tras cuatro años congelado

Hay cierta polémica en Faura después de que el Pleno Municipal haya aprobado una subida del 10% en el recibo del agua en la localidad. Una medida que ha salido adelante con los votos a favor tanto del PSPV-PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, como del PP. Únicamente ha votado en contra Junts per Faura, desde donde recuerdan que el precio del recibo del agua llevaba congelado en Faura desde 2019.

"Revisando documentación al respecto, desde noviembre de 2019, cuando se derogó la anterior normativa, no ha habido modificación del precio del recibo del agua", ha asegurado el portavoz de Junts per Faura, Domènec García, en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Faura correspondiente al mes de enero. "Desde entonces y hasta ahora, ha funcionado según aquella ordenanza", ha destacado García.

La alcaldesa de Faura, la socialista Consol Duran, reconoce que sí, que el precio del recibo del agua va a incrementarse en el municipio aunque explica que no a iniciativa del Ayuntamiento sino a petición de la empresa concesionaria del agua. "La propuesta es que la empresa concesionaria del servicio del agua ha hecho una petición de revisión de precios, que no habían actualizado desde 2019. Los ha actualizado a la subida del IPC pero no a la subida del IPC total acumulada de estos casi cuatro años. La subida sería de 1,20€ cada mes, 3,60€ en el recibo del trimestre", ha detallado Duran en el referido Pleno Municipal del Ayuntamiento de Faura del mes de enero.