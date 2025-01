Faura, a favor del valenciano: El Pleno Municipal rechaza la Ley de Libertad Educativa

La nueva Ley de Libertad Educativa impulsada por la Generalitat de Carlos Mazón viene centrando buena parte del debate político y social en la Comunitat Valenciana, también en El Camp de Morvedre. El PP defiende que se trata de una norma positiva porque permite a las familias escoger entre docencia en castellano o docencia en valenciano pero PSPV-PSOE y Compromís denuncian que el objetivo último de la nueva ley es recortar la lengua valenciana en las aulas.

Una cuestión de debate que, precisamente, ha centrado el Pleno Municipal del mes de enero del Ayuntamiento de Faura. PSPV-PSOE y Junts per Faura presentaban sendas mociones en defensa de la lengua valenciana en clase que, finalmente, eran fusionadas en una única moción aprobada gracias al voto a favor de estas dos formaciones políticas con representación municipal.

"Es importante que te enseñen ambas lenguas, que no tengas que escoger y hacer de esto una batalla", ha defendido la alcaldesa de Faura, Consol Duran (PSPV-PSOE). "Nos vanagloriamos de que nuestros niños, alumnos, hijos o conocidos vayan y estudien idiomas y, sin embargo, vamos a consentir que se pierda nuestra lengua materna", ha añadido Duran en el citado Pleno Municipal del Ayuntamiento de Faura.

"Hemos de movilizarnos la sociedad civil y los políticos para que la consulta, si es posible, no tenga lugar", ha reivindicado, por su parte, el portavoz de Junts per Faura, Domènec García. "Si tiene lugar, nos tenemos que movilizar para que gane la enseñanza en nuestra lengua [valenciana] con las competencias adecuadas para los niños y las niñas"", ha destacado García.

No obstante, el PP no lo ve así. Los 'populares' reivindican la elección entre castellano o valenciano para el estudiantado porque, de acuerdo con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Faura, Fidel Centelles, "no hay nada más democrático" que poder elegir libremente entre una opción y la otra.

"No hay nada más democrático que cada uno elija cómo quiera hacer las cosas o cómo quiere que las hagan sus hijos. El valenciano ha sobrevivido hasta ahora sin que nadie pusiera leyes. No creo que haya que obligar a nadie a hablar en la lengua que quieren que hablemos los demás", ha afirmado Centelles en el Pleno Municipal de enero 2025 del Ayuntamiento de Faura.