Darío Moreno: "Ningún ámbito social de la ciudad debería estar cerrado a las mujeres por el mero hecho de serlo"

Darío Moreno hacía ayer sus primeras declaraciones sobre la decisión de la mayoría de cofrades de no cambiar los estatutos para que las mujeres puedan ser cofrades en igualdad de condiciones. A pesar de dejar claro que el Ayuntamiento como institución no debe entrar en una decisión de una entidad privada, como concejal de igual y como ciudadano Moreno lamentaba la decisión de no permitir el acceso a las mujeres y dejaba claro su deseo de que se replanteen el cambio en los próximos meses

También ayer nos acompañaba en el programa desde la Casa dels Berenguers el presidente de la Cofradía de la Sangre de Sagunto Donís Farinós, quien tampoco rehuía el tema durante su participación en el programa