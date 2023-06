La caravana por la tragedia de la valla de Melilla hace parada en Morvedre

La conocida como 'tragedia de la valla de Melilla' - de la que, justo ahora, se cumple un año - se va a hacer sentir aquí, en El Camp de Morvedre. Se trata de una iniciativa social que viene recorriendo la geografía española durante los últimos días para denunciar y recordar, ciudad por ciudad, la tragedia de la valla de Melilla. Hace solo un año, Marruecos abrió su frontera unilateralmente y los migrantes se encontraron, al otro lado, con las fuerzas de seguridad españolas. Una iniciativa que hace parada hoy, treinta de junio, en El Puerto. Desde las 19:00 horas, habrá manifestación desde la Alameda hasta el Triángulo Umbral y, más tarde, concierto solidario y cena de sobaquillo.

"La caravana ha sigo un magnífico altavoz. Son portadores de denuncia, estímulo, conciencia crítica, sensibilización y esperanza. Las ciudadanas de Sagunto nos unimos al grito que exige justicia. Que nadie cuente con nuestro olvido o silencio cómplice y, por supuesto, impunidad cero", destaca la presidenta de Morvedre Acull, Concha Cañete, en declaraciones a Onda Cero.

'Abriendo fronteras', en Morvedre por un motivo concreto

No obstante, el paso de la caravana de Melilla por nuestra ciudad no es casual. Cañete recuerda que el Puerto Marítimo de Sagunto es, con frecuencia, lugar de paso de los denominados "barcos de la muerte", esas embarcaciones cargadas de armas destinadas a algunos conflictos bélicos en Oriente. "En esta manifestación, se denunciará el comercio y tráfico de armas dirigidas, muchas de ellas, a la Guerra de Yemen. Pediremos un Sagunt per la pau porque, si las armas salen de aquí, la guerra empieza aquí", denuncia la presidenta de Morvedre Acull a preguntas de esta emisora de radio.

La caravana 'Abriendo Fronteras' acabará, en los próximos días, en Burriana (Castelló) tras haberse iniciado en Madrid y haber pasado por Melilla, Málaga y Almería, entre otras ciudades.