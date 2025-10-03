Pablo Hernández ante su emotivo debut en Castalia

Pablo Hernández se ha ganado a pulso la oportunidad que se le ha brindado en el banquillo del CD Castellón tras la destitución de Johan Platt. Y a fe que la está aprovechando. Tras encadenar dos importantísimas victorias en los dos primeros partidos en los que ha dirigido a los de La Plana lejos de Castalia, ahora le llega el emotivo momento de debutar en el banquillo del Skifi Castalia este fin de semana.

"No me lo llevo a lo personal, para mí lo importante es un buen partido y un buen resultado. Es especial para mí, pero lo más importante es que la afición se vaya contenta a casa", aseguraba en la mañana de este viernes en la rueda de prensa oficial previa la duelo ante el Sporting del próximo domingo.

De la misma forma, una semana más, reiteró no saber que que decisión tomará el club sobre el futuro del banquillo: "Lo he repetido cada semana. No sé el tiempo que estaré aquí, no depende solo de mí. Mientras esté voy a estar centrado en trabajar para ayudar a los chicos, sacar el máximo rendimiento... En mi cabeza solo está el Sporting. Cuando acabe, si tengo que seguir, el Eibar. No está en mis manos, solo puedo devolver la confianza que me ha dado el club con trabajo y resultados"

El castellonense hizo referencia a la importantes bajas en defensa que dejan al equipo albinegro con Alberto como único central para esta jornada: "Es verdad que se nos ha juntado alguna lesión en el centro de la defensa pero las cosas vienen como vienen. En Leganés salió Salva e hizo partido muy serio, estuvo muy bien. Si (el domingo) lo hace él, plena confianza y si lo hace otro, igual. Tenemos una plantilla muy amplia que nos permite varias opciones".

Igualmente se refirió al rival: "Es un equipo muy serio. Tiene mucha velocidad y gente de calidad arriba. Transita muy bien y hay que tener cuidado con ello. Tendremos que controlarlo. También cuenta con dos laterales muy ofensivos que se incorporan muchísimo y contundencia en la defensa del área. Hemos trabajado para poder hacerles daño. Obviamente luego entran muchos factores, no sabemos si por las recientes derrotas pueden cambiar algo, pero son muy fieles a su estilo de juego".